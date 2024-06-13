У Києві чоловік напав з ножем на продавця квітів: деталі інциденту (фото)

Фігурант може провести 8 років у в'язниці

У Києві затримали чоловіка, який поранив продавця квітів. Під час конфлікту зловмисник завдав декілька ударів ножем потерпілому.

Про це повідомляє поліція Києва. З'ясувалося, що продавець зробив зауваження нетверезому чоловіку, який непристойно себе поводив на людях.

"Правоохоронці встановили, що 56-річний підприємець зробив зауваження перехожому, який перебував у стані алкогольного сп’яніння та непристойно поводив себе у громадському місці", — йдеться у повідомленні.

Між чоловіками відбувся словесний конфлікт, після чого порушник пішов. Згодом чоловік повернувся з ножем та наніс продавцю декілька ножових поранень.

Знаряддя злочину

Пораненого госпіталізували до лікарні, а 57-річного зловмисника затримали. Виявилося, що нападник раніше був притягнений до відповідальності за нанесення тяжкого тілесного ушкодження зі смертельними наслідками.

"Слідчі Деснянського управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження", — зазначають правоохоронці.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зловмисник поранив продався квітів

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали алкостартапера. Чоловік знайомився з перехожими на вулиці, запрошував їх випити по чарці, а потім викрадав мобільні телефони.