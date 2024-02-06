На Одещині підліток убив пенсіонерку: чинила опір згвалтуванню

Він був п’яним

У селі Трудове Ізмаїльського району Одеської області 17-річний хлопець намагався зґвалтувати 71-річну жінку. Коли жертва почала чинити опір, ґвалтівник зарізав її.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, 5 лютого із заявою до поліції звернулася жінка, яка виявила у себе вдома труп 71-річної матері свого цивільного чоловіка. Як з’ясували правоохоронці, до вбивства причетний її власний 17-річний син.

Напередодні увечері хлопець прийшов додому п’яним. На кухні він побачив пенсіонерку і почав до неї чіплятися, намагаючись зняти з жінки одяг. Вона почала пручатися, у відповідь ґвалтівник взяв кухонний ніж і завдав жертві три ножові удари в шию та один живіт, від чого та померла на місці.

Хлопець, який, за повідомленнями пабліків, ще навчається у школі, викинув ніж та втік. Невдовзі його затримала поліція.

Як повідомляв "Телеграф", у Вінницькій області у вікно до 83-річної жінки вліз 36-річний односелець і зґвалтував її. Підозрюваного затримали, хоча його обличчя бабуся не бачила. Інцидент стався 17 січня.