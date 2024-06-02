Погрожують зброєю та ґвалтують натовпом: скільки фактів сексуального насильства з боку РФ зафіксовано в Запорізькій області

Нині постраждалі звертаються до правоохоронних органів частіше, ніж це було рік чи два тому

В тимчавово окупованій частині Запорізької області зафіксовано 19 фактів сексуального насильства. Їх скоїли російські військові проти мирного населення.

Про це повідомила Анна Сосонська, очільниця спеціалізованого управління з переслідування злочинів насильства на сексуальному ґрунті, пов’язаного з конфліктом, Офісу Генерального прокурора України. В цілому в Україні зафіксовано 296 фактів сексуального насильства над цивільними з боку російських окупантів. Зокрема, 107 фактів стосовно чоловіків, 179 – стосовно жінок, 15 фактів стосовно дітей (14 дівчаток і один хлопчик).

Посадовиця зазначила, що нині постраждалі звертаються до правоохоронних органів частіше, ніж це було рік чи два тому.

Очільниця спецуправління також розповіла один з фактів наруги над жінкою, що стався на окупованій частині Запорізької області. За її словами, загарбники діючи за попередньою змовою, зайшли на територію домоволодіння. В будинку мешкали цивільні: подружжя з двома малолітніми дітьми. Коли російські загарбники зрозуміли, що люди не зможуть їм чинити спротив через страх бути страченими, то змусили жінку залишитися вдома, а чоловіку з дітьми наказали поїхати в магазин.

"Далі один з військовослужбовців, погрожуючи вбивством і застосуванням вогнепальної зброї, приставив до рота цієї жінки автомат. Інший схопив її за волосся, почав бити по різних частинах тіла. Потім її затягнули в безлюдне місце – у лісосмугу, де знаходилися вогневі позиції їхньої артилерії і там зґвалтували по черзі", – каже Сосонська.

Наразі триває судовий розгляд. По цьому кримінальному провадженню прокуратура працює з постраждалою та з членами її родини.

Нагадаємо, ми розповідали, що до мережі потрапило чергове підтвердження російських звірств проти цивільного населення України на окупованих територіях. Інцидент стався восени 2022 року у Новомихайлівці (Запорізька область), проте відомо про нього стало лише зараз. Тоді п’яний російський окупант розстріляв двох мирних жителів і намагався зґвалтувати жінку

Раніше "Телеграф" писав, що на Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Її тіло було виявлено у лісосмузі у селищі Дзержинський.