У Бердянську двоє вихідців з Азії зґвалтували 12-річну дівчинку: їх досі не знайшли

Названо імена підозрюваних

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську двоє вихідців з Азії зґвалтували 12-річну дівчинrу. Окупаційна влада оголосила їх у розшук.

Відповідне орієнтування розповсюдили російські окупанти. Вказано, що інцидент стався у ніч з 2 на 3 липня.

Там зазначається, що за підозрою у вчиненні цього злочину розшукують 23-річного Зухрі Назарова та 24-річного Джамшеда Рахімова. Водночас в орієнтуванні не повідомляється, громадянами якої саме країни є ці особи.

Також повідомляється, що розшукувані можуть знаходитися в районах автовокзалу та ринків Бардянська. Крім того, зазначається, що підозрювані можуть перебувати "у місцях концентрації іноземних громадян".

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Херсонської області двоє російських військових убили п’ятьох людей. Це сталося у селах Абрикосівка та Подо-Калинівка.

65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили хату та втекли. Крім того, в селі Абрикосівка злочинці ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили.