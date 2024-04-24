Намагалися зґвалтувати, задушили, не змогли спалити та закопали у сумці: в окупованому Криму жорстоко вбили дівчину (фото)

Злочин був скоєний у будинку на території Красноперекопського району

У тимчасово окупованому Криму жорстоко вбили 23-річну дівчину. Її тіло знайшли у великій сумці, закопаній у землю. Жертву після вбивства намагалися спалити, щоб приховати сліди.

Йдеться про Джесіку Кужну 2000 року народження. Про те, що її вбито, повідомила в соцмережах її тітка.

Дівчина жила в Євпаторії, востаннє її бачили 20 квітня. Вона перестала брати слухавку і в понеділок не вийшла на роботу. Мати дівчини почала бити на сполох і в соцмережах благала знайти її доньку. Джесіку шукали поліцейські та волонтери.

Джессіка Кужна з Євпаторії

За даними SHOT, тіло виявили 23 квітня у великій сумці. Вбивці не змогли спалити тіло і просто закопали його глибше в землю. Перед смертю жертву намагалися зґвалтувати. У ході конфлікту дівчина була задушена. Злочин був скоєний у будинку біля Красноперекопського району.

За підозрою у скоєнні вбивства дівчини з Євпаторії затримано двох чоловіків – 29-річного мешканця Сакського району та 26-річного мешканця Євпаторії, які обидва працюють в одному з євпаторійських торгових центрів. Чоловіки зізналися у вбивстві Джесіки Кужної і розповіли, що, намагаючись приховати сліди злочину, закопали тіло дівчини в лісосмузі Сакського району.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явилися нові подробиці жорстокого вбивства українок у Німеччині. Тепер стало зрозуміло, як загинули жінки.