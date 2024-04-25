Двоє російських солдатів на Херсонщині по-звірячому вбили 5 людей: фото та подробиці

Злочинців уже затримали

На території тимчасово окупованої Херсонської області двоє російських військових убили п’ятьох людей. Це сталося у селах Абрикосівка та Подо-Калинівка.

Про це повідомляє Telegram-канл ASTRA. Зазначається, що серед убитих були мирні жителі, у тому числі окупаційна "глава села" та російські військовослужбовці.

65-річну Валентину Старченко знайшли у житловому будинку в окупованому селі Подо-Калинівка Херсонської області 23 квітня. Злочинці розстріляли жінку в живіт, підпалили хату та втекли.

Крім того, в селі Абрикосівка злочинці ударами по голові вбили окупаційну "голову села" Абрикосівка 54-річну Любов Тимчак та російського військовослужбовця 40-річного Олексія Глініна. Будинок із трупами теж підпалили.

Любов Тимчак

Ще двох людей в Абрикосівці розстріляли — 32-річного місцевого жителя Сергія Шуваєва та військовослужбовця ЗС РФ, чию особу не встановлено. І тут тіла теж підпалили.

За даними каналу, 24 квітня за підозрою у всіх цих вбивствах затримали двох військовослужбовців ЗС РФ: 34-річного Олександра Осипова і раніше засудженого за вбивство, крадіжку та за "наркотичною" статтею 36-річного Олександра Кайгородцева. Їхні мотиви невідомі. Кримінальні справи не порушено.

Олександра Кайгородцев

Олександр Осипов

Своєю чергою Telegram-канл Baza повідомляє, що тіла жертв почали знаходити в селі Подо-Калинівка вранці 24 квітня. Першою виявили жінку, яка загинула від вогнепальних поранень. Місцями її тіло було обгорілим та зі слідами застосування вибухового пристрою. Поруч знайшли фрагменти куль та кільце від гранати. Через 15 хвилин заступник голови окупаційної ВДА Альошкінського району повідомив, що знайшов ще два тіла: обгорілих і спотворених чоловіка та жінку.

Зазначається, що черепи загиблих були розколоті, а тіла сильно обпалені. За даними каналу, затримані російські військові у всьому зізналися і розповіли про ще два вбивства. Обгорілі тіла чоловіків знайшли у лісосмузі на виїзді із села Абрикосівка. Вони теж загинули від куль, на місці знайшли ті ж самі гільзи. Один із них виявився військовослужбовцем ЗС РФ на ім’я Максим.

Абрикосівк на карті

Нагадаємо, російські окупанти рознесли по мережі інформацію про ліквідацію бійців РДК у нібито "натовській" формі. Однак з’ясувалося, що вони вбили своїх військових.