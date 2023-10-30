Жорстоко вбивали сплячих: нові деталі розстрілу сім’ї з дітьми у Волновасі (фото 18+)
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В орієнтуванні на злочинців заявлено, що вони є військовими
Жорстоке та масове вбивство цілої родини у Волновасі вчинили двоє військовослужбовців, які пересуваються на мотоциклах. Окупаційне МВС уже розпочало пошуки двох убивць.
Про це у понеділок, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський. Він також опублікував серію фотографій із місця події, орієнтування на злочинців та заяву поліції окупантів.
У документі зазначено, що 28 жовтня у будинку на вулиці Донецька, 299 у місті Волноваха було виявлено дев’ять трупів з ознаками насильницької смерті. Двоє з них – діти. Незабаром було встановлено особи загиблих. З’ясувалося, що вбитим дітям було 4 та 8 років.
Денис Казанський своєю чергою зазначив, що ситуація нічим не відрізняється від тієї, яку терористи ХАМАС влаштували в Ізраїлі. Вони також убивали цілі сім’ї, включаючи дітей.
"Фото з Волновахи нічим не відрізняються від фото з тих населених пунктів Ізраїлю, де ХАМАС так само вривався в будинки та розстрілював цілі родини з дітьми. Втім, після відкритої дружби рф із ХАМАС, та єврейських погромів нічого дивного в цьому немає", — написав блогер.
Увага! Фото з місця події "Телеграф" показує не в первісному вигляді, але людям, зі слабкими нервами, кадри не рекомендуються до перегляду. 18+
В орієнтуванні на злочинців заявлено, що вони обидва є військовослужбовцями. На вигляд кожному близько 30 років. Особливою деталлю є той факт, що зловмисники пересувалися на мотоциклах. Наразі вбивці ховаються, а окупаційна поліція на тимчасово захопленій території розшукує їх.
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі також повідомив нові подробиці у справі про вбивство сім’ї.
"За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей 2-3 особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушником. За характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю в будинку слідів, криміналісти роблять висновок, що стрілки були обладнані тепловізорами. Це була очевидна операція з ліквідації: усі дев’ять тіл були прострілені, і більшість попадань була в голову", — написав він.
Також Андрющенко додав, що вбивці, вірогідно, хотіли ліквідувати всіх, хто міг перебувати в будинку. При цьому родичі, яких допустили на місце події, сказали, що з дому нічого не пропало. Тобто будинок не був пограбований і цінності залишилися на місці.
Повний список жертв:
- Капканець Микита, 2018 р.н.
- Капканець Анастасія, 2014 р.н.
- Хатинський Дмитро, 2003 р.н.
- Капканець Олександр, 1998 р.н.
- Капканець Катерина, 1996 р.н.
- Капканець Наталія, 1994 р.н.
- Капканець Андрій, 1992 р.н.
- Капканець Тетяна, 1972 р.н.
- Капканець Едуард, 1970 р.н.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти викрали нібито адмінів популярних проукраїнських ТГ-каналів, звинувативши їх у "співпраці зі спецслужбами. Одного росіяни вбили під час "затримання".