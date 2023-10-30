Жорстоко вбивали сплячих: нові деталі розстрілу сім’ї з дітьми у Волновасі (фото 18+)

В орієнтуванні на злочинців заявлено, що вони є військовими

Жорстоке та масове вбивство цілої родини у Волновасі вчинили двоє військовослужбовців, які пересуваються на мотоциклах. Окупаційне МВС уже розпочало пошуки двох убивць.

Про це у понеділок, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський. Він також опублікував серію фотографій із місця події, орієнтування на злочинців та заяву поліції окупантів.

У документі зазначено, що 28 жовтня у будинку на вулиці Донецька, 299 у місті Волноваха було виявлено дев’ять трупів з ознаками насильницької смерті. Двоє з них – діти. Незабаром було встановлено особи загиблих. З’ясувалося, що вбитим дітям було 4 та 8 років.

Денис Казанський своєю чергою зазначив, що ситуація нічим не відрізняється від тієї, яку терористи ХАМАС влаштували в Ізраїлі. Вони також убивали цілі сім’ї, включаючи дітей.

"Фото з Волновахи нічим не відрізняються від фото з тих населених пунктів Ізраїлю, де ХАМАС так само вривався в будинки та розстрілював цілі родини з дітьми. Втім, після відкритої дружби рф із ХАМАС, та єврейських погромів нічого дивного в цьому немає", — написав блогер.

Увага! Фото з місця події "Телеграф" показує не в первісному вигляді, але людям, зі слабкими нервами, кадри не рекомендуються до перегляду. 18+

В орієнтуванні на злочинців заявлено, що вони обидва є військовослужбовцями. На вигляд кожному близько 30 років. Особливою деталлю є той факт, що зловмисники пересувалися на мотоциклах. Наразі вбивці ховаються, а окупаційна поліція на тимчасово захопленій території розшукує їх.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі також повідомив нові подробиці у справі про вбивство сім’ї.

"За відтвореною картиною події, вбивали сплячих людей 2-3 особи, які мали спеціальну військову підготовку та сучасне обладнання. Стріляли з автоматичної зброї з приглушником. За характером поранень, низькою кількістю промахів та відсутністю в будинку слідів, криміналісти роблять висновок, що стрілки були обладнані тепловізорами. Це була очевидна операція з ліквідації: усі дев’ять тіл були прострілені, і більшість попадань була в голову", — написав він.

Також Андрющенко додав, що вбивці, вірогідно, хотіли ліквідувати всіх, хто міг перебувати в будинку. При цьому родичі, яких допустили на місце події, сказали, що з дому нічого не пропало. Тобто будинок не був пограбований і цінності залишилися на місці.

Повний список жертв:

Капканець Микита, 2018 р.н.

Капканець Анастасія, 2014 р.н.

Хатинський Дмитро, 2003 р.н.

Капканець Олександр, 1998 р.н.

Капканець Катерина, 1996 р.н.

Капканець Наталія, 1994 р.н.

Капканець Андрій, 1992 р.н.

Капканець Тетяна, 1972 р.н.

Капканець Едуард, 1970 р.н.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти викрали нібито адмінів популярних проукраїнських ТГ-каналів, звинувативши їх у "співпраці зі спецслужбами. Одного росіяни вбили під час "затримання".