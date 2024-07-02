Жахлива ДТП на львівській трасі: лоб в лоб зіштовхнулись автобус та вантажне авто, є постраждалі (фото, відео)

На місці багато швидких

На трасі Київ-Чоп поблизу села Червоне Золочівського району Львівської області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, лоб у лоб зіткнулися автобус та вантажний мікроавтобус.

На місці аварії працює кілька бригад швидкої допомоги. Наразі відомо про постраждалих, але їхня кількість та стан уточнюються. Поліцейські забезпечують реверсний рух на ділянці траси, де сталася ДТП. За інформацією пресслужби львівської патрульної поліції, на місці події працюють усі необхідні екстрені служби.

Водіям, які планують подорож цим маршрутом, варто врахувати ситуацію та, за можливості, обрати альтернативні шляхи. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху бути максимально уважними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.

Наразі з'ясовуються обставини та причини цієї жахливої аварії. Очевидці події діляться фото та відео з місця ДТП у соціальних мережах. На кадрах видно серйозні пошкодження обох транспортних засобів, що свідчить про силу зіткнення.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що у Тернополі в ДТП загинула 16-річна дівчина. 20-річний водій авто не впорався з керуванням і влетів у дерево.