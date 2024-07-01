У Києві жінка вистрибнула з 15-го поверху: деталі трагедії (фото)

Вийшла на балкон подихати свіжим повітрям і не повернулася

У Києві жінка покінчила життя самогубством, стрибнувши з вікна багатоповерхівки. Трагічний інцидент стався на Троєщині на вулиці Милославській.

Про це повідомляють київські телеграм-канали. Зазначають, що жінка випала з 15 поверху, тому шансів вижити в неї не було.

Попередньо, що 43-річна загибла проживала з сестрою. Вона сказала родичці, що вийде на балкон подихати повітрям. І не повернулася.

Тіло жінки знайшли місцеві жителі під вікнами багатоповерхівки.

На місці трагедії

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Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва двоє підлітків упали з 16-го поверху. Зазначається, що обоє були 2009 року народження та навчалися у восьмому класі.

За інформацію користувачів соцмереж, інцидент стався на вулиці Жилянській. Також повідомляють, що це було самогубство.