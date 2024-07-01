Хотіла розібрати автомат: неповнолітня застрелила військового, у поліції озвучили деталі вбивства в Одесі (фото)

У будинку поліцейські знайшли автомат і два пістолети

В Одесі 17-річна дівчина випадково застрелила 23-річного військовослужбовця. За офіційною інформацією, це сталося, коли вона намагалася розібрати зброю.

Деталі інциденту повідомила пресслужба поліції на Одещині. Зазначається, що подія сталася в ніч проти 1 липня в одній із квартир Приморського району.

Зазначається, що після прибуття на місце події поліцейські встановили, що заявник запросив у гості побратима і двох знайомих дівчат 17 і 20 років. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв молодша дівчина виявила бажання розібрати автомат, що належить 24-річному хазяїну квартири.

Після того, як дівчина взяла до рук зброю, сталися постріли, а кулі потрапили в 23-річного гостя, через що той загинув на місці.

За інформацією поліції, з місця злочину було вилучено автомат Калашнікова, кілька магазинів із патронами до нього, а також два пістолети. Усі речові докази надіслано на експертне дослідження.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.119 (вбивство з необережності). Санкція статті передбачає обмеження волі терміном від 3 до 5 років чи позбавлення волі той самий термін.

Раніше "Телеграф" писав, що в центрі Києва два підлітки впали з 16-го поверху. Зазначається, що обидва були 2009 року народження та навчалися у восьмому класі.