У Києві п'яний водій тікав від поліції та збив на смерть пішохода: деталі трагічного інциденту (фото)

Порушник може провести 10 років у в'язниці

У Києві нетверезий водій намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Аварія сталася 23 червня, близько о 21 годині на вулиці Данила Щербаківського.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 62-річному водію за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, водій авто марки Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофора. Патрульні почали наздоганяти порушника. На вимогу працівників поліції зупинитися водій не відреагував та продовжив рух.

Тікаючи від поліціянтів, чоловік збив пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці.

Авто правопорушника

"Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер зафіксував у нього 1,08 проміле алкоголю", — зазначають у прокуратурі.

Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

На місці ДТП

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом сталася жахлива аварія — зіткнулися два автомобілі марки Mercedes. З фото аварії можна припустити, що зіткнення було досить сильним, передні частини автомобілів розбиті вщент.