Ударили топором по голове, связали и бросили в озеро: подробности зверского убийства на Киевщине

Эксперты установили, что смерть потерпевшего наступила от утопления

В Киевской области суд признал трех мужчин виновными в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Осужденные ударили топором по голове знакомого и без сознания сбросили в озеро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры. Зверский инцидент произошел в марте 2023 года в одном из сел Бориспольского района.

Следствие выяснило, что во время застолья между одним из осужденных и потерпевшим произошла ссора. В результате последнего несколько раз ударили топором по голове, от чего мужчина потерял сознание.

Трое собутыльников связали руки и ноги потерпевшего проволокой, затем положили его на тележку и отвезли к озеру, где сбросили в воду.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшего наступила от утопления.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Бориспольской окружной прокуратуры суд признал троих жителей Киевщины виновными в совершении умышленного убийства (п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Суд назначил двум из них наказание в виде 10 лет лишения свободы, третьему – 11. В настоящее время мужчины находятся под стражей в следственном изоляторе.

Ранее "Телеграф" писал, что киевлянин, лишивший жизни товарища, услышал приговор. Во время внезапной ссоры он схватил со стола нож и нанес знакомому многочисленные ножевые ранения в голову, шею и грудь.