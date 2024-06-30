У центрі Києва двоє підлітків упали з 16-го поверху: що відомо (фото) (оновлено)

Поліція вже проводить розслідування

У Києві двоє підлітків упали з 16-го поверху будинку. Внаслідок цього вони загинули.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначається, що обоє були 2009 року народження та навчалися у восьмому класі.

За інформацію користувачів соцмереж, інцидент стався на вулиці Жилянській. Також зазначається, що це було самогубство.

У пресслужбі поліції Києва підтвердили цю інформацію, пише hromadske. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство". Решта деталей буде відома згодом, розповіли в поліції.

UPD 17:51 Telegram-канал Київ ІНФО | Новини Україна з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомив подробиці інциденту. Зазначається, що в суботу, 29 червня, близько 22:00 хлопець приїхав у гості до дівчини, де вони й вчинили непоправне.

"Перед цим, вони написали на стіні дату 29.06.2024 і підписалися під нею. Також вони зняли взуття, а дівчина ще й ланцюжок, виклавши його у формі серця на парапеті балкона, з якого вони стрибнули", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва чоловік випав з висоти. На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть чоловіка. Причини та обставини трагедії встановлять слідство.

Варто зазначити, що це не єдина така трагедія, яка сталась у Дарницькому районі Києва. З вікна багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Ганни Ахматової, випала молода жінка.