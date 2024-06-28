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Трагедія на Київщині: з річки дістали тіло неповнолітнього (фото)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Трагічний випадок на воді
Трагічний випадок на воді. Фото Колаж "Телеграфу"

Сумна подія трапилася на Обухівщині

На Київщині під час купання потонув неповнолітній хлопець. Трагедія сталася в місті Миронівка в Обухівському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київщини. За словами рятувальників, у четвер, 27 червня близько о 18:30 до них надійшло повідомлення про те, що на місцевому пляжі річки Росава потонув хлопець.

На місці події

Надзвичайники негайно прибули на місце події. Разом з місцевими мешканцями вони втягли тіло потопельника з водойми.

Обставини інциденту встановлюються

Загиблим виявився 17-річний місцевий мешканець.

Втопився хлопець 2007 року народження

Закликаємо бути уважними під час купання та дотримуйтеся правил безпеки.

Нагадуємо, у Києві рятувальники дістали труп з озера. Сумна подія трапилася у Солом'янському районі.

Відпочивальники помітили у воді тіло людини на Совських ставках. Відразу викликали надзвичайників.

Водолази знайшли потопельника на відстані 20 метрів від берега водойми, тіло знаходилося на поверхні води. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло було доставлено до берега та передано медикам.

Цього ж дня стався ще один трагічний випадок на воді. Рятувальники виявили тіло жінки в озері Алмазне на Троєщині. Потопельниця знаходилася на відстані 3 метрів від берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальники транспортували тіло до берега.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в озері втопився підліток. Хлопець прийшов до водойми з друзями та в якийсь момент зник під водою.

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#Новини Києва #Миронівка #Хлопець втопився #річка Росава