У Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік: де сталася трагедія (фото)

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству

У п’ятницю, 23 лютого, у Дарницькому районі Києва сталася трагедія – тут чоловік випав з висоти. Очевидці викликали медиків швидкої допомоги, проте від отриманих травм він помер на місці події.

Про це повідомили у столичному Телеграм-каналі "Київ без цензури". Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Відомо, що трагічний інцидент стався в Дарницькому районі Києва на вулиці Княжий Затон, 9. Тут із вікна квартири, ймовірно розташованої на дев’ятому поверсі, випав молодий чоловік.

Чоловік помер на місці

На місце події викликали швидку та правоохоронців, проте медики лише констатували смерть чоловіка.

Що саме сталося тут – суїцид чи нещасний випадок – невідомо.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася на вулиці Княжий Затон, 9

Варто зазначити, що це вже друга аналогічна трагедія, яка сталася у Дарницькому районі Києва за поточну добу. Буквально вчора з вікна багатоповерхового будинку, розташованого на вулиці Ганни Ахматової, випала молода жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Солом’янському районі Києва сталася трагедія — з висоти впав хлопець. На жаль, від одержаних травм хлопець помер на місці.