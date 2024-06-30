В центре Киева два подростка упали с 16-го этажа: что известно (фото) (обновлено)

Полиция уже проводит расследование

В Киеве два подростка упали с 16-го этажа дома. В результате этого они погибли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что оба были 2009 года рождения и учились в восьмом классе.

По информации пользователей соцсетей, инцидент произошел на улице Жилянской. Также отмечается, что это самоубийство.

В пресс-службе полиции Киева подтвердили эту информацию, пишет hromadske. Правоохранители уже начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Остальные детали будут известны впоследствии, рассказали в полиции.

UPD 17:51 Telegram-канал Киев ИНФО | Новости Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил подробности инцидента. Отмечается, что в субботу, 29 июня, около 22:00 парень приехал в гости к девушке, где они совершили непоправимое.

"Перед этим они написали на стене дату 29.06.2024 и подписались под ней. Также они сняли обувь, а девушка еще и цепочку, выложив ее в форме сердца на парапете балкона, с которого они прыгнули", — говорится в сообщении.

Напомним, в Дарницком районе Киева мужчина выпал с высоты. На место происшествия вызвали скорую и правоохранителей, однако медики только констатировали смерть мужчины. Причины и обстоятельства трагедии установят следствие.

Стоит отметить, что это не единственная трагедия, которая произошла в Дарницком районе Киева. Из окна многоэтажного дома, расположенного на улице Анны Ахматовой, выпала молодая женщина.