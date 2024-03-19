У київському метро знайшли труп: деталі інциденту

Тіло знайшли на платформі

Сьогодні, 19 березня, у Київському метрополітені стався інцидент. Там знайшли мертву людину.

Сталося це на станції метро "Театральна". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

За словами очевидців, тіло було виявлено на платформі станції. На місце події негайно прибула швидка допомога та правоохоронці. Медики констатували смерть людини, причини якої наразі невідомі.

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Труп на Театральній

Всі служби на місці події

Нагадуємо, 17 березня, у Києві стався смертельний випадок. З вікна гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова випав хлопець. Ймовірно, спроба самогубства.

Гуртожитків від цього університету в столиці декілька, але в якому саме сталася трагічна подія. На фото, яке з'явилось в мережі помітно, що на вулиці темна пора дня.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві трапилась смертельна аварія. На Кільцевій дорозі поблизу Києва зіткнулися 2 автівки — Renault та Volkswagen. Удар був таким сильним, що Volkswagen, який рухався у лівій смузі, відкинуло на металевий відбійник. Після цього автівка перекинулась.