Побиття колишнього військового у Києві: ким виявився нападник і що йому загрожує (фото)

Підозрюваний є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Зловмиснику, який побив колишнього військового у Дарницькому районі міста Київ, повідомлено про підозру у хуліганстві. Йому загрожує покарання у вигляді штрафу чи обмеження волі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури. У ході розслідування було встановлено, що 21 червня близько півночі 17-річний хлопець разом з двома друзями підійшли до чоловіка, який повертався додому з прогулянки з собакою, і почали провокувати конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого той впав.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, підозрюваний є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. За вчинений злочин йому загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом терміном до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Зазначимо, що постраждалим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр Олександр. Молодший із фігурантів став чіплятися до зачіски чоловіка, а вже за кілька хвилин Олександр отримав сильний удар.

Відомо, що чоловік раніше брав участь у серйозних боях, посвідчення учасника бойових дій (УБД), державні нагороди. Після звільнення зі служби він продовжив свою діяльність як волонтер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі напали на військового, який посперечався з нардепом Миколою Тищенком та його охороною.