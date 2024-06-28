У Києві водій BMW збив дитину: правоохоронці встановили, чи був чоловік тверезим

Потерпілий у тяжкому стані

У Києві водієві BMW, який збив 10-річного хлопчика на пішохідному переході, повідомлено про підозру. У чоловіка це не перше ДТП з потерпілими.

Про це повідомляє пресслужба Київська міська прокуратура. Аварія сталася 26 червня приблизно о 15 годині у Деснянському районі столиці.

Слідство з'ясувало, що водій рухався в межах крайньої правої смуги проїзної частини вулиці Кубанської України та не зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок цього скоїв наїзд на 10-річного хлопчика.

Дитині діагностували "відкриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини, відкритий перелом правої гомілки". Хлопчика у важкому стані без свідомості доправили до дитячої лікарні. Порушнику повідомлено про підозру.

На місці події

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 35-річному водієві за фактом вчинення ДТП, у якій постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Аварія у Деснянському районі столиці

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліція Києва повідомила, що 26 червня водій легковика перебував за кермом у тверезому стані.

Авто, яке потрапило в ДТП

Як виявилося, фігурант вже має строк за вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

"Вказаного водія у січні 2024 року вироком Бобровицького районного суду Чернігівської області засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 5 років за вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння", — зазначають у прокуратурі.

Судом встановлено, що водій збив велосипедиста, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Прокуратура підкреслює, що "вирок суду на даний час не набрав законної сили та переглядається судом в апеляційному порядку".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві п'яний водій тікав від поліції та збив на смерть пішохода. Чоловік керуючи авто марки Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та проїхав на червоний сигнал світлофора, патрульні почали наздоганяти порушника.