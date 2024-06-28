Трагедия на Киевщине: из реки достали тело несовершеннолетнего (фото)
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Печальное событие произошло на Обуховщине
В Киевской области во время купания утонул несовершеннолетний парень. Трагедия произошла в городе Мироновка в Обуховском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины. По словам спасателей, в четверг, 27 июня, около 18:30 к ним поступило сообщение, что на местном пляже реки Росава утонул парень.
Чрезвычайники немедленно прибыли на место происшествия. Вместе с местными жителями они втянули тело утопленника из водоема.
Погибшим оказался 17-летний местный житель.
Призываем быть внимательными во время купания и соблюдать правила безопасности.
Напоминаем, в Киеве спасатели достали труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе.
Отдыхающие заметили в воде тело человека на Совских прудах. Сразу вызвали спасателей.
Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано медикам.
В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в Алмазном озере на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. Посредством специального оборудования спасатели транспортировали тело к берегу.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в озере утонул подросток. Парень пришел на водоем с друзьями, и в какой-то момент нырнул под водой.