Трагедия на Киевщине: из реки достали тело несовершеннолетнего (фото)

Печальное событие произошло на Обуховщине

В Киевской области во время купания утонул несовершеннолетний парень. Трагедия произошла в городе Мироновка в Обуховском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины. По словам спасателей, в четверг, 27 июня, около 18:30 к ним поступило сообщение, что на местном пляже реки Росава утонул парень.

На месте происшествия

Чрезвычайники немедленно прибыли на место происшествия. Вместе с местными жителями они втянули тело утопленника из водоема.

Обстоятельства инцидента устанавливаются

Погибшим оказался 17-летний местный житель.

Утонул парень 2007 года рождения

Призываем быть внимательными во время купания и соблюдать правила безопасности.

Напоминаем, в Киеве спасатели достали труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе.

Отдыхающие заметили в воде тело человека на Совских прудах. Сразу вызвали спасателей.

Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано медикам.

В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в Алмазном озере на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. Посредством специального оборудования спасатели транспортировали тело к берегу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в озере утонул подросток. Парень пришел на водоем с друзьями, и в какой-то момент нырнул под водой.