Укр

Трагедия на Киевщине: из реки достали тело несовершеннолетнего (фото)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трагический случай на воде
Трагический случай на воде. Фото Коллаж "Телеграфа"

Печальное событие произошло на Обуховщине

В Киевской области во время купания утонул несовершеннолетний парень. Трагедия произошла в городе Мироновка в Обуховском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевщины. По словам спасателей, в четверг, 27 июня, около 18:30 к ним поступило сообщение, что на местном пляже реки Росава утонул парень.

На месте происшествия

Чрезвычайники немедленно прибыли на место происшествия. Вместе с местными жителями они втянули тело утопленника из водоема.

Обстоятельства инцидента устанавливаются

Погибшим оказался 17-летний местный житель.

Утонул парень 2007 года рождения

Призываем быть внимательными во время купания и соблюдать правила безопасности.

Напоминаем, в Киеве спасатели достали труп из озера. Печальное событие произошло в Соломенском районе.

Отдыхающие заметили в воде тело человека на Совских прудах. Сразу вызвали спасателей.

Водолазы нашли утопленника на расстоянии 20 метров от берега водоема, тело находилось на поверхности воды. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было доставлено на берег и передано медикам.

В этот день произошел еще один трагический случай на воде. Спасатели обнаружили тело женщины в Алмазном озере на Троещине. Утопленница находилась в 3 метрах от берега. Посредством специального оборудования спасатели транспортировали тело к берегу.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в озере утонул подросток. Парень пришел на водоем с друзьями, и в какой-то момент нырнул под водой.

Теги:
#Новости Киева #Мироновка #Мальчик утонул #речка Росава