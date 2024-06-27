У Києві під поїзд метро потрапив пасажир: потерпілому переїхало ноги (відео 18+)

На місці працюють медики

У четвер, 27 червня, на київській станції метро "Університет" пасажир потрапив під поїзд. За попередніми даними, постраждалим виявився чоловік середніх років, якому поїзд переїхав обидві ноги.

У зв’язку з подією червона лінія метро закрита на вхід для пасажирів. На місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Про це повідомляється у київських Телеграм-каналах.

Відомо, що на станції метро "Університет" пасажир потрапив під поїзд. Через це червону лінію — станції метро "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна" — закрито на вхід для пасажирів.

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова". Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково.

За попередніми даними, постраждалим виявився чоловік середніх років, якому поїзд переїхав одразу обидві ноги. Причини та обставини трагедії встановлюються.

На місці працюють медики швидкої допомоги та правоохоронці.

Також на місце трагедії оперативно прибули столичні рятувальники, які деблокували чоловіка, що потрапив під поїзд у метро. Потерпілий перебував у свідомості і лежав із затиснутими ногами на рейках під першим вагоном.

Причини події належить встановити слідству.

Для довідки: "Університет" — станція Київського метрополітену, яка розташована в Шевченківському районі на Святошинсько-Броварській лінії, між станціями "Вокзальна" і "Театральна".

Відкрита 6 листопада 1960 року в складі першої черги будівництва. Свою назву станція отримала внаслідок розташування поблизу головного корпусу Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1986 року станція має статус "пам'ятки архітектури місцевого значення".

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