Трагедія у київському метро: стало відомо про стан чоловіка, який упав під потяг (фото)

Машиніст говорить про спробу самогубства

Чоловік, який упав під потяг на станції метро "Університет" у Києві, отримав травми обох ніг і в шоковому стані був доставлений до медустанови. Варто зазначити, що постраждалий був у свідомості.

У зв’язку з подією червона лінія метро була тимчасово закрита на вхід для пасажирів. На місці працювали медики, рятувальники та правоохоронці. Про стан постраждалого розповіли у прес-службі ДСНС України у Києві.

Так, чоловіка, який упав під потяг на станції метро "Університет", деблокували з-під вагона метро і з важкими травмами ніг екстрено госпіталізували до лікарні. Чоловік перебував у свідомості та знаходився в шоковому стані.

На щастя, обійшлося без травматичної ампутації кінцівок. Наразі потерпілим опікуються лікарі, які надають йому всю необхідну допомогу.

На даний момент рух метрополітену червоною гілкою повністю відновлено. Деталі та обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

Варто зазначити, що по словам машиніста, це була спроба самогубства, і чоловік років 30-35 цілеспрямовано кинувся під потяг. Про це пасажири підземки розповіли журналістам "Київ 24".

Нагадаємо, о 10:56 надійшло повідомлення від чергового метрополітену про те, що на рейки під поїзд, що прибуває, на станції метро "Університет" потрапила людина. Як виявилося, під першим вагоном поїзда знаходився чоловік із затиснутими ногами.

Рятувальники деблокували постраждалого та передали його до рук медиків. Причини трагедії належить встановити слідству.

Для довідки: "Університет" — станція Київського метрополітену, що знаходиться в Шевченківському районі. Розташована на Святошинсько-Броварській лінії, між станціями "Вокзальна" та "Театральна".

Відкрито 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва. Свою назву станція отримала внаслідок розташування поблизу головного корпусу Національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1986 року станція має статус — "пам’ятка архітектури місцевого значення".

Трагедія сталася на станції метро "Університет"

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку червня у київському метро сталася трагедія — під потяг упала жінка. Через це на вхід були тимчасово закриті станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченко" синій лінії.