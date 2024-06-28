Рука вигнулась у зворотний бік: у київському парку дитина отримала серйозну травму (фото)

Хлопчика на швидкій екстрено госпіталізували

У київському парку "Юність", розташованому на території Святошинського району міста, дитина отримала подвійний перелом руки. Як виявилося, хлопчик стрибав на надувному батуті, який був неналежним чином підготовлений для прийому маленьких відвідувачів.

Постраждала дитина була госпіталізована. Про це повідомляє київський Telegram-канал "Київ оперативний".

Відомо, що дитина розважалася та грала на надувному батуті, який встановлений на території парку. У той момент, коли хлопчик стрибнув з гірки на середину атракціону, виявилося, що там немає достатнього повітряного прошарку.

Внаслідок цього дитина отримала подвійний перелом руки, а кінцівка потерпілого сильно деформувалася і буквально вигнулась в інший бік.

На місце викликали карету швидкої допомоги та хлопчика "під сильним знеболюючим" доставили до медустанови. Чи викликали на місце події правоохоронців – невідомо.

Дитина отримала серйозну травму

Варто зазначити, що людина, яка брала плату за квиток на батут, проігнорувала інцидент і поспіхом зникла з місця події.

"Людина, яка бере гроші, вдала нібито не має відношення до цього атракціону і зникла з поля зору до приїзду швидкої", — йдеться в повідомленні.

Небезпечний атракціон

Також у соцмережі наголошується, що надувний батут у парку "Юність" несе небезпеку для всіх відвідувачів — на цьому атракціоні вже вдруге за два тижні діти зазнають серйозних травм.

Парк "Юність" знаходиться

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на даху багатоповерхівки діти ризикували власними життями та знімали TikTok. На опублікованих у соцмережі кадрах видно, що хлопці повторюють танцювальні рухи та фіксують усі на камеру мобільного телефону.