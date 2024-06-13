Штовхнули на рейки? Метро Києва зупиняли через трагедію, що каже поліція

Про стан жінки нічого не відомо, нею займаються медики

У київському метро сталася трагедія — під потяг упала жінка. Через це на вхід були тимчасово закриті станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" синьої лінії.

Подробицями інциденту поділилися в поліції Києва. А в КМДА повідомили, що рух метро було відновлено о 21:17.

НП сталася близько 20:40 на станції метро "Контрактова площа". За попередніми даними, жінка 1985 року народження стояла на пероні, але в якийсь момент втратила рівновагу та впала на рейки. В цей час якраз прибував поїзд, під колеса якого вона й потрапила. У мережі ж розповсюджую версію, що постраждалу хтось штовхнув під потяг. Інші припускають, що їй могло стати погано через спеку.

На місце одразу ж прибули рятувальники та медики. Постраждалу деблокували з-під вагона метро та з тяжкими травмами терміново госпіталізували до лікарні. Повідомляється, що може йтися про травматичну ампутацію руки, але інформація вимагає підтвердження. Через трагедію о 20:59 закрили частину станцій київського метрополітену, але за приблизно 20 хвилин рух поїздів відновили.

"Синя лінія метрополітену: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" закриті на вхід для пасажирів. Рух поїздів на лінії організовано від станції "Либідська" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" "до станції "Героїв Дніпра". Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Управління поліції в метрополітені. Правоохоронці встановлюють обставини події", — сказано в повідомленні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві дитина випала з 8-го поверху. За попередніми даними, мати робила прибирання та не зачинила вікно.