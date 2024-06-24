Без альтернатив: жінці, яка вбила свою 10-річну доньку у Кривому Розі, обрали запобіжний захід (відео)

Жінка залила бетоном тіло власної дочки

У понеділок, 24 червня, у Кривому Розі обрали запобіжний захід горе-матері, яку підозрюють у вбивстві власної доньки, 10-річної Дарини Шевченко. 40-річну жінку відправили під варту без права внесення застави.

Поки буде проводитись слідство, вона буде знаходитись під арештом. Про це повідомляє інтернет-видання "Свої".

Саме на цьому наполягала прокуратура. Суд задовольнив вимогу прокурора.

Жінка, яку підозрюють у вбивстві власної дитини, плакала у залі суду. Вона не могла чітко відповідати на запитання журналістки про те, чому вона вбила доньку та як часто вона била своїх дітей. Зазначимо, що окрім Дарини, у жінки є ще двоє дітей.

Проти горе-матері відкрили кримінальне провадження за статтею про вбивство. Їй загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі 10-річна Дарина Шевченко нібито зникла 20 червня. Вона вдень пішла з дому та не повернулась. Схвильована матір звернулась до правоохоронних органів.

Проте за кілька днів тіло дівчинки знайшли. Виявилось, що вона припинила виходити на зв’язок з родичами та друзями ще 15 червня, а до її смерті причетна матір.

За версією слідства, жінка під час сварки з донькою вбила її, а потім хотіла замести сліди. Вона поклала тіло дівчинки у валізу та вивезла на дачу. Валізу жінка залила бетоном, але все ж їй не вдалось приховати свій злочин.

"Телеграф" раніше повідомляв, що на Черкащині місцевого музиканта підозрюють у вбивстві 10-річної дівчинки. Виявилось, що він і раніше поводив себе дивно та чіплявся до неповнолітніх. При цьому він давав індивідуальні уроки дітям.