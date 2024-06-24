Обіймав і кликав до себе, телефонував ученицям у день вбивства: кого підозрюють у вбивстві дівчинки на Черкащині

Шполянці впізнали у підозрюваному місцевого музиканта

В п’ятницю, 21 червня, в містечку Шпола на Черкащині стався жахливий злочин. 10-річна Анна Лозова вийшла в місцевий магазин і не повернулася. Батьки забили на сполох і звернулися до поліції, однак запобігти трагедії, на жаль не вдалося: правоохоронці знайшли тіло дівчинки з ознаками насильницьких дій і слідами удушення. Вже наступного дня копи затримали підозрюваного у вбивстві дівчинки – 33-річного працівника місцевого будинку культури. Хто він, і що могло стати мотивом для скоєння злочину, дізнавався "Телеграф".

"Допоможіть знайти дитину. Була одягнена в джинсові шорти, чорну футболку, взута в білі кросівки. Велике прохання: хто бачив чи щось чув, допоможіть", — таке повідомлення в соцмережах 21 червня залишив батько Анни Анатолій Лозовий.

Пізніше він напише: "Моєї доці вже немає".

Допис батька

"Оперативникам карного розшуку вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури. У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких — вона померла. З метою приховання вчинення злочину чоловік намагався сховати тіло потерпілої", — повідомлять у Нацполіції Черкаської області.

Ім’я підозрюваного у Нацполіції зі зрозумілих причин не розголошують. Був опублікований лише фрагмент його допиту, де чоловік зізнається у скоєному, мовляв, сам не розумів що робить, а отямився, вже коли його руки були на шиї дівчинки і вона не дихала.

Втім, самі місцеві, попри розмите обличчя на відео, впізнали, кого ж саме затримали правоохоронці. Як повідомили "Телеграфу" шполянці, підозрюваним виявився педагог і музикант з сусіднього Ватутіного. Цю ж інформацію виданню підтвердили і джерела серед правоохоронців.

— Він працював вчителем в аматорському гуртку Шполи. Крім того, ще проводив й індивідуальні уроки з дітьми, — каже співрозмовник видання.

Підозрюваний у злочині

В місцевому будинку культури підозрюваний керував ансамблем народної музики та мав власний рок-гурт, куди періодично набирав нових членів через оголошення в соцмережах. Індивідуально викладав англійську та гру на гітарі.

Вочевидь, підозрюваний був на доброму рахунку на роботі, адже торік навіть отримав подяку від міськради за "високу професійну майстерність та відданість справі".

— Директорка цього будинку культури розказувала, що ніяких конфліктів з ним ніколи не виникало. Працював, займався собі музикою, — зазначило джерело в правоохоронних органах.

Однак місцеві, які знали підозрюваного, розповідають, що чоловік мав дещо вражене самолюбство.

— Він вважав себе недооціненим митцем, мовляв, він робить таку гарну музику, а ніхто цього не бачить, не хоче розуміти. Загалом, вважав, що не може якось реалізуватися в житті, переймався через те, — розповідає "Телеграфу" колишня колега підозрюваного.

На сторінці в соцмережах затриманого можна побачити багато "щемливих" дописів про самотність, нерозуміння оточуючих і пошук місця в житті.

Співрозмовник видання в силових структурах стверджує, що раніше підозрюваний ніколи не потрапляв в поле зору правоохоронців, а зараз активно співпрацює зі слідством і розповідає в деталях подробиці скоєного злочину.

Однак "Телеграф" знайшов одну з учениць підозрюваного, яка запевняє, що й раніше за ним спостерігалась дивна поведінка.

— Якось на одному музичному конкурсі він намагався мене обіймати, постійно до себе пригорнути… Я відходила, мені некомфортно було від цього. Після конкурсу він намагався зв’язатися зі мною і це було декілька разів. Років два телефонував. Одного разу я з ним навіть посварилася: він казав, що я можу приїхати [до нього], та я казала, що я на навчанні і не можу приїхати. Потім він на мене образився. До речі, останній раз він телефонував мені вранці в п’ятницю (в день вбивства Анни Лозової. — Ред.), та я не брала трубку, — каже співрозмовниця видання.

Наразі затриманому оголошена підозра в умисному вбивстві малолітньої дитини, (п. 2. ч. 2 ст. 115 КК України). Йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.