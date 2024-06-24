Мати поклала тіло у валізу і залила бетоном: з'явились нові подробиці вбивства дівчинки у Кривому Розі

Матері загрожує великий термін

У поліції розкрили деталі жорстокого вбивства 10-річної Дарини Шевченка із Кривого Рогу. Її мати намагалася приховати сліди вбивства, заливши тіло бетоном.

Про це повідомлять Суспільне з посиланням на заяву речника ГУНП Дніпропетровської області Анни Старчевської. За словами поліцейської, повідомлення про зникнення дівчинки надійшло 20 червня.

Правоохоронці встановили, що дівчинка з 15 червня не виходила на зв’язок зі своїми друзями чи родичами. У ході розслідування було встановлено, що до зникнення дівчинки могла бути причетна її матір і пізніше ця версія підтвердилася.

Зазначається, що 40-річна жінка під час сварки зі своєю дочкою вбила її та спробувала приховати сліди злочину. Мати була затримана, проти неї відкрито кримінальне провадження за статтею про вбивство, за якою їй може загрожувати від 15 років до довічного ув’язнення.

"Вона поклала тіло дитини у валізу, вивезла на дачу і сховала у погребі заливши бетоном", — сказала Старчевська.

Під час пошуків жінка казала, що її дочка пішла з дому і тепер вона не знає, де вона і з ким. При цьому вона співпрацювала з поліцією та допомагала у пошуках.

Сім’я вбитої дівчинки не стояла на обліку в профільних органах і загалом вважалася благополучною. Жінка має ще двох дітей, зараз вони перебувають у бабусі.

Як повідомлялося раніше, про вбивство дівчинки стало відомо 22 червня, за даними журналістів, її мати після цього намагалася знайти в інтернеті інформацію про те, як приховати трупний сморід та який цемент обрати.