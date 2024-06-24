Схожий випадок вже був: нові деталі вбивства 10-річної дівчинки матір'ю у Кривому Розі

Дівчинку шукали 2 доби

У справі вбивства Дарини з Кривого Рогу з'явились нові подробиці. Матері загиблої інкримінують надання хибних показань та умисне вбивство малолітньої дитини.

Про це повідомив адвокат Кирило Сидоренко в етері Дніпро TV. За його словами, схожа справа вже була у Кривому Розі, коли батьки заявили про зникнення 10-річної дитини і під час слідства виявилось, що вони ж її і вбили.

Адвокат наголосив, що вплинути на ситуацію та покарати всіх причетних до цього жорстокого вбивства, можна тільки шляхом посилення суспільного резонансу і розголосу.

"Слідство буде кваліфікувати цей злочин, як умисне вбивство дитини. Органи досудового розслідування мають розпочати слідство за статтею 383 КК України, а саме за неправдиве повідомлення. Це вже інший склад правопорушення, який вчинили батьки дівчинки", — додає адвокат.

Нагадаємо, що у четвер, 20 червня, матір повідомила до поліції про зникнення Дарини Шевченко, якій було 10 років. У пошуках брали участь десятки правоохоронців, волонтерів, кінологи з собаками та навіть залучали дрони. Проте під час одного з допитів матір зізналася у вбивстві доньки та пройшла Поліграф.

Зазначається, що смерть доньки могла настати за тиждень до того, як матір повідомила до поліції про її зникнення. За її словами, під час нападу агресії вона штовхнула дівчинку, та впала і вдарилася скронею.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві педофіл розбещував маленьку дівчинку.