Без альтернатив: женщине, которая убила свою 10-летнюю дочь в Кривом Роге, избрали меру пресечения (видео)

Женщина залила бетоном тело собственной дочери

В понедельник, 24 июня, в Кривом Роге избрали меру пресечения горе-матери, подозреваемой в убийстве собственной дочери, 10-летней Дарьи Шевченко. 40-летнюю женщину отправили под стражу без права внесения залога.

Пока будет производиться следствие, она будет находиться под арестом. Об этом сообщает интернет-издание "Свои".

Именно на этом настаивала прокуратура. Суд удовлетворил требование прокурора.

Женщина, подозреваемая в убийстве собственного ребенка, плакала в зале суда. Она не могла четко отвечать на вопросы журналистки о том, почему она убила дочь и как часто она избивала своих детей. Отметим, что кроме Дарины у женщины есть еще двое детей.

Против горе-матери открыли уголовное производство по статье об убийстве. Ей грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, в Кривом Роге 10-летняя Дарина Шевченко якобы исчезла 20 июня. Она днем ушла из дома и не вернулась. Взволнованная мать обратилась в правоохранительные органы.

Однако через несколько дней тело девочки обнаружили. Оказалось, что она перестала выходить на связь с родственниками и друзьями еще 15 июня, а к ее смерти причастна мать.

По версии следствия женщина во время ссоры с дочерью убила ее, а затем хотела замести следы. Она уложила тело девочки в чемодан и вывезла на дачу. Чемодан женщина залила бетоном, но все же ей не удалось скрыть свое преступление.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Черкасской области местного музыканта подозревают в убийстве 10-летней девочки. Оказалось, что он еще ранее вел себя странно и приставал к несовершеннолетним. При этом он давал индивидуальные уроки детям.