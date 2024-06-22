Завів у Будинок культури, зґвалтував та вбив: на Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки

Щоб приховати злочин чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини

В поліції оприлюднили подробиці щодо вбивства 10-річної дівчинки з міста Шпола. Правоохоронці затримали підозрюваного.

Про це повідомляє Національна поліція України на сторінці в Телеграм. Там підтвердили, що зловмисник вчинив насильницькі дії, внаслідок яких 10-річна дівчинка померла.

"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру", — йдеться у повідомленні.

Хронологія подій

У пʼятницю, 21 червня, до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому. Для пошуку дівчинки залучили весь територіальний підрозділ Звенигородського райвідділу поліції, а також сили ГУНП в Черкаській області.

Оперативникам вдалося встановити, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури.

У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії. Щоб приховати злочин чоловік намагався сховати тіло вбитої дитини. Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно мережу сколихнув трагічний випадок з 9-річною дівчинкою в Німеччині. Спочатку вона зникла. Потім її тіло знайшли в лісі, а пізніше в поліції Німеччини заявили, що її вбили. Також стало відомо, хто вбивця. Основний підозрюваний у вбивстві 9-річної українки Валерії в німецькому Дебельні ― уродженець Молдови Андрій ― втік. Його не можуть знайти на території Німеччини та Чехії.