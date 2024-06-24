Похожий случай уже был: новые детали убийства 10-летней девочки матерью в Кривом Роге

Девочку искали 2 суток

В деле убийства Дарьи из Кривого Рога появились новые подробности. Матери погибшей инкриминируют предоставление ложных показаний и умышленное убийство малолетнего ребенка.

Об этом сообщил адвокат Кирилл Сидоренко в эфире "Днепр TV". По его словам, подобное дело уже было в Кривом Роге, когда родители заявили об исчезновении 10-летнего ребенка и во время следствия оказалось, что они его и убили.

Адвокат подчеркнул, что повлиять на ситуацию и наказать всех причастных к этому жестокому убийству можно только путем усиления общественного резонанса и огласки.

"Следствие будет квалифицировать это преступление как умышленное убийство ребенка. Органы досудебного расследования должны начать следствие по статье 383 УК Украины, а именно за ложное сообщение. Это уже другой состав правонарушения, который совершили родители девочки", — добавляет адвокат.

Напомним, что в четверг, 20 июня, мать сообщила в полицию об исчезновении Дарины Шевченко, которой было 10 лет. В поисках участвовали десятки стражей порядка, волонтеров, кинологи с собаками и даже привлекали дроны. Однако, во время одного из допросов мать призналась в убийстве дочери и прошла Полиграф.

Отмечается, что смерть дочери могла наступить за неделю до того, как мать сообщила полиции о ее исчезновении. По ее словам, во время приступа агрессии она толкнула девочку, она упала и ударилась виском.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве педофил развращал маленькую девочку.