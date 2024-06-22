На Закарпатті п’яний водій збив жінку з дітьми: 6-річна дівчинка померла на місці

Чоловік сів за кермо у стані найсильнішого алкогольного сп’яніння

На Закарпатті п’яний 37-річний чоловік наїхав на жінку та двох неповнолітніх дітей. Дівчинка 6 років померла на місці, а 27-річну постраждалу з однорічною дитиною доправили до лікарні.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області. За даними слідства, чоловік не вперше порушує ПДР.

Інцидент стався 21 червня, о 21:19 до поліції надійшло повідомлення про смертельну ДТП у селі Руське Мукачівського району. Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що за кермом автомобіля ВАЗ був п’яний водій. Він з’їхав з дороги на узбіччя, де наїхав на трьох пішоходів. У крові винуватця аварії виявили 2.34 проміле алкоголю, що відповідає тяжкому сп’янінню.

Внаслідок наїзду 6-річна дівчинка померла на місці від отриманих травм, а жінку з маленькою дитиною відвезли до лікарні. Винуватцем ДТП виявився мешканець села Руське, який уже неодноразово раніше притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України, освідували й зараз він перебуває у СІЗО. Його автомобіль відігнали на арештмайданчик поліції.

За фактом смертельного наїзду заведено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння". За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном від 5 до 10 років. Слідство продовжується.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у лікарні Львова помер хлопчик після наїзду маршрутки. Дитина отримала дуже серйозні травми, які виявилися несумісними із життям.