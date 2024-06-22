На Черкащині вбили 10-річну дівчинку, попередньо зґвалтувавши: є підозрюваний

Наразі тривають слідчі дії, на місці працюють правоохоронці задля з'ясування усіх обставин

У суботу, 22 червня, в Черкаській області в місті Шпола знайшли мертвою 10-річну дівчинку. За попередніми даними, її могли зґвалтувати та задушити.

Про це повідомив батько дівчинки Анатолій Лозовий на своїй сторінці у соцмережах, пише 24 Канал. Згідно з оприлюдненими даними, у пʼятницю, 21 червня, дитина не повернулася додому. Сьогодні, 22 червня, її тіло знайшли у приміщенні колишнього будинку культури.

Зазначається, що до цього може бути причетний учасник місцевого аматорського музичного гурту. Станом на зараз його знайшли й затримали. Наразі тривають слідчі дії, на місці працюють правоохоронці задля з'ясування усіх обставин.

Раніше "Телеграф" писав, що у місті Вишневе сталося зґвалтування 15-річної місцевої мешканки. Як виявилося, над дівчинкою поглумився 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово мешкав на Київщині.

Окрім цього, у Києві Шевченківський районний суд виніс вирок місцевому жителю, визнавши його винним у зґвалтуванні 17-річної дівчини. Чоловік проведе 9 років за ґратами.