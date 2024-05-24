Зґвалтував 2-річну і поглумився над 5-річною? У Луцьку підозрюють підлітка-родича жертв

Дітей забрала швидка та доставила в лікарню

У Луцьку 16-річного хлопця підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини. Зокрема, він міг поглумитись над 5-річною та 2-річною дівчинкою, які перебували в одному будинку з ним.

Після інциденту дітей забрала швидка допомога і доправила до Волинської обласної дитячої лікарні. За даними сюжету ТРК "Аверс", в поліції порушили справу, а підлітку вже обрали запобіжний захід.

Зазначається, що у неділю, 19 травня, юнак познущався з малолітніх дітей. За попередніми даними, постраждала від дій сексуального характеру саме дворічна дитина. Підліток, якого підозрюють у злочині, є її родичем.

Журналісти місцевих ЗМІ встановили, що у хлопця є матір з інвалідністю, а навчається він у спеціалізованій школі, заняття в якій останнім часом почав пропускати. Матір потерпілих дітей – його сестра. Батько дітей помер торік. Родина вважається такою, що перебуває у складних життєвих обставинах.

За словами місцевих мешканців, у день трагедії біля будинку бачили поліцію та швидку. Дітей було доправлено до Волинської обласної дитячої лікарні, де лікарі оцінили їхній стан як некритичний і неважкий. Після огляду фахівців з обласної лікарні їх виписали у вівторок.

Зазначається, що підлітку оголосили підозру і він перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за цим фактом. Судмедексперти встановлюють, чи було проти дітей вчинено злочин.

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