Самокатник кілька разів перевернувся у польоті: момент жорсткої ДТП в Одесі потрапив на відео

Аварія сталася на "зебрі"

Пізно увечері у п’ятницю, 21 червня, в Одесі сталася жахлива аварія. Машина на швидкості збила чоловіка на самокаті.

Як повідомляє Telegram-канал "Х**ва Одеса", ДТП сталася на перетині вулиць Рішельєвська та Успенська. На опублікованих кадрах видно, що чоловік самокатом виїхав на проїжджу частину перпендикулярно, його збила машина, після чого вона врізалася у світлофор. Самокатник пролетів над автомобілем, його у тяжкому стані забрала швидка.

Варто зазначити, що чоловік самокатом виїхав на дорогу на пішохідному переході. Це сталося раптово, тому водій з огляду на темний час доби, ймовірно, просто не встиг його помітити та вчасно відреагувати. За правилами дорожнього руху перетинати пішохідний перехід на самокатах та велосипедах заборонено. Необхідно переходити дорогу пішки, ведучи їх поряд.

Як видно на моторошних кадрах, самокатник отримав значні тілесні ушкодження. Чи вижив чоловік після такого жахливого сальто, невідомо.

Увага, відео 18+, містить важкі кадри та не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою

Раніше "Телеграф" розповідав, що жахлива автомобільна аварія за участю поліції сталася у селі Авдотівка на трасі Дніпро-Кривий Ріг. Водій легковика зіткнувся з фурою та вилетів на узбіччя.