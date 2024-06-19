Під Києвом водій BMW збив пішохода: деталі інциденту, фото

Чоловік не помітив людини, що стояла неподалік

На Київщині водій легковика здійснив наїзд на пішохода. Подія сталася одній з вулиць села Крюківщина.

Про це повідомляє поліція Київської області. Внаслідок ДТП потерпілий був госпіталізований до Боярської лікарні з травмою ноги.

Аварія сталася у вівторок, 18 червня. Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського районного управління, 52-річний водій автомобіля марки BMW, рухаючись заднім ходом, збив 60-річного місцевого жителя, який стояв на узбіччі дороги.

На щастя, потерпілий не отримав важких травм.

На місці події

Поліція закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. Нехтування ПДР може призвести до серйозних наслідків. Пішоходи та водії повинні бути уважними та відповідальними на дорозі.

Нагадуємо, днями у Києві сталася ДТП за участь громадського транспорту в Солом'янському районі. Маршрутка з людьми влетіла в паркан на проспект Повітряних Сил.

Попередньо, аварія сталася через погане самопочуття водія. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото ДТП потрапили до соцмереж. З них видно, як автобус 805 маршруту влетів у паркан.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася жахлива ДТП, мотоцикліст влетів на шаленій швидкості в автівку. Подія сталася на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці.