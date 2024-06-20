У реанімації помер хлопчик, на якого наїхала маршрутка у Львові (фото, відео)

Дитину витягували з-під маршрутки небайдужі перехожі

Львів сколихнула жахлива автомобільна трагедія, що забрала життя дитини. 11-річний хлопчик потрапив під колеса маршрутного автобуса на вулиці Городоцькій.

Аварія сталась 19 червня. Тоді хлопчик на велосипеді раптово опинився під колесами маршрутки. Перехожі відразу кинулись витягувати дитину і власноруч підіймали автомобіль з одного боку, намагаючись визволити хлопчика. Та він отримав надто серйозні травми. Про смерть дитини повідомляють у пресслужбі ГУНП у Львівській області.

На жаль, наслідки зіткнення виявились фатальними для юного велосипедиста. Медики, які приїхали на місце події, констатували у постраждалого множинні травми — політравму, внутрішні кровотечі, розриви легенів та пошкодження інших життєво важливих органів. Стан хлопчика одразу був визначений як вкрай критичний.

Потерпілого терміново було госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Проте, на жаль, зусилля лікарів виявились марними — близько 20:03 того ж дня дитина померла.

Обставини автопригоди наразі з'ясовуються правоохоронцями. Відкрито кримінальне провадження для ретельного розслідування усіх деталей трагедії. Як було встановлено напередодні, 60-річний водій автобуса "БАЗ", житель Стрийського району, здійснив наїзд на велосипедиста.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що на Київщині діти ледь не загинули під колесами п'яної водійки. Вона втекла.