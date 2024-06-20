Жахлива ДТП під Києвом: передки автомобілів розлетілися вщент (фото)

На місці події працюють служби

У четвер, 20 червня, на автодорозі Київ — Знам'янка, поблизу села Ходосівка Обухівського району, сталася жахлива аварія. Зіткнулися два автомобілі марки Mercedes.

Про це повідомляє поліція Київської області. Правоохоронці зазначають, що наразі встановлюються обставини ДТП.

Відомо, що постраждали троє учасників події. На місці продовжують працювати медики та поліція.

З фото аварії можна припустити, що зіткнення було досить сильним. Передні частини автомобілів розбиті вщент.

Наслідки аварії

На одній зі світлин видно калюжу крові біля буса, що потравив у ДТП. У якому стані водії та пасажири автівок, правоохоронці не зазначили.

Транспортні засоби мають значні пошкодження

Нагадуємо, днями у Києві сталася жахлива аварія за участю мотоцикліста. Чоловік на високій швидкості влетів у легковий автомобіль. Подія сталася на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці.

Мотоцикліст допустив зіткнення з автівкою марки Renault. На місце ДТП одразу прибули медики. На фото, які опублікували в мережі, потрапив мотоцикл, який вщент розбитий. На асфальті просто калюжа крові.

Легковик теж має значні пошкодження. У авто добряче пом'ята задня частина.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом водій автомобіля марки BMW збив пішохода. Чоловік рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на місцевого жителя, який стояв на узбіччі дороги.