На Закарпатье пьяный водитель сбил женщину с детьми: 6-летняя девочка умерла на месте

Мужчина сел за руль в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения

На Закарпатье пьяный 37-летний мужчина наехал на женщину и двух несовершеннолетних детей. Девочка 6 лет умерла на месте, а 27-летнюю пострадавшую с годовалым ребенком доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области. По данным следствия, мужчина не первый раз нарушает ПДД.

Инцидент произошел 21 июня, в 21:19 в полицию поступило сообщение о смертельном ДТП в селе Русское Мукачевского района. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что за рулем автомобиля ВАЗ был пьяный водитель. Он съехал с дороги на обочину, где и наехал на трех пешеходов. В крови виновника аварии обнаружили 2.34 промилле алкоголя, что соответствует тяжелому опьянению.

В результате наезда 6-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм, а женщину с маленьким ребенком увезли в больницу. Виновником ДТП оказался житель села Русское, который уже неоднократно ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, провели освидетельствование и сейчас он находится в СИЗО. Его автомобиль отогнали на арестплощадку полиции.

По факту смертельного наезда заведено уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения". За содеянное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет. Следствие продолжается.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в больнице Львова умер мальчик после наезда маршрутки. Ребенок получил слишком серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.