Самокатчик несколько раз перевернулся в полете: момент жесткого ДТП в Одессе попал на видео

Авария произошла на "зебре"

Поздно вечером в пятницу, 21 июня, в Одессе произошла ужасная авария. Машина на скорости сбила мужчину на самокате.

Как сообщает Telegram-канал "Х**вая Одесса", ДТП случилось на пересечении улиц Ришельевская и Успенская. На опубликованных кадрах видно, что мужчина на самокате выехал на проезжую часть перпендикулярно, его сбила машина, после чего она врезалась в светофор. Самокатчик пролетел над автомобилем, его в тяжёлом состоянии забрала скорая.

Стоит отметить, что мужчина на самокате выехал на дорогу на пешеходном переходе. Это произошло быстро, поэтому водитель, учитывая темное время суток, вероятно, просто не успел его заметить и вовремя отреагировать. По правилам дорожного движения, пересекать пешеходный переход на самокатах и велосипедах запрещено. Необходимо переходить дорогу пешком, ведя их рядом.

Как видно на жутких кадрах, самокатчик получил значительные телесные повреждения. Выжил ли мужчина, после такого ужасного сальто, неизвестно.

Внимание, видео 18+, содержит тяжелые кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ужасная автомобильная авария с участием полиции произошла в селе Авдотовка на трассе Днепро-Кривой Рог. Водитель легковушки столкнулся с фурой и вылетел на обочину.