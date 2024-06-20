Укр

В реанимации скончался мальчик, на которого наехала маршрутка во Львове (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Маршрутка ТАТА сбила пешехода на Городоцкой Новость обновлена 20 июня 2024, 10:39
Маршрутка ТАТА сбила пешехода на Городоцкой. Фото Полиция Львовской области

Ребенка вытаскивали из-под маршрутки неравнодушные прохожие

Львов всколыхнула ужасная автомобильная трагедия, унесшая жизнь ребенка. 11-летний мальчик попал под колеса маршрутного автобуса по улице Городоцкой.

Авария произошла 19 июня. Тогда мальчик на велосипеде внезапно очутился под колесами маршрутки. Прохожие сразу бросились вытаскивать ребенка и поднимали автомобиль с одной стороны, пытаясь вызволить мальчика. Но он получил слишком серьезные травмы. О смерти ребенка сообщают в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

К сожалению, последствия столкновения оказались роковыми для юного велосипедиста. Приехавшие на место происшествия медики констатировали у пострадавшего множественные травмы — политравму, внутренние кровотечения, разрывы легких и повреждение других жизненно важных органов. Состояние мальчика сразу было определено как крайне критическое.

Пострадавший срочно был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Однако, к сожалению, усилия врачей оказались тщетными — около 20:03 в тот же день ребенок скончался.

Обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями. Открыто уголовное производство по тщательному расследованию всех деталей трагедии. Как было установлено накануне, 60-летний водитель автобуса "БАЗ", житель Стрыйского района, совершил наезд на велосипедиста.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Киевской области дети чуть не погибли под колесами пьяной водительницы. Она убежала.

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