Громадянина РФ підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дитини з Волинської області: подробиці

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід

Жителю Луцька, який є громадянином РФ повідомлено про підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Про це повідомляє видання crimezone.ua, посилаючись на поліцію Волинської області.

Слідство вважає, що вночі у березні 2024 року неодноразово судимий чоловік, який гостював у будинку, заліз у ліжко до сплячої дитини та зґвалтував її.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкцією ч. 4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Раніше "Телеграф" писав, що у Луцьку 16-річного хлопця підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини. Зокрема, він міг поглумитись над 5-річною та 2-річною дівчинкою, які перебували в одному будинку з ним. Постраждала від дій сексуального характеру саме дворічна дитина. Підліток, якого підозрюють у злочині, є її родичем. Хлопцю оголосили підозру і він перебуває під домашнім арештом. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за цим фактом. Судмедексперти встановлюють, чи було проти дітей вчинено злочин.