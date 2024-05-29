Зґвалтував та задушив 9-річну племінницю на Івано-Франківщині: суд визначився із покаранням

Було надано беззастережні докази провини обвинуваченого.

Житель селища Кути Івано-Франківської області, який зґвалтував та вбив свою 9-річну племінницю, отримав довічне ув’язнення. Прокурори відстояли цю позицію у суді.

Про це стало відомо 29 травня. Інформація з’явилася у пресслужбі в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

"При принциповій позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України)", — йдеться у повідомленні.

У ході судового розслідування прокурор надав беззастережні докази провини обвинуваченого й орієнтував суд призначення йому найсуворішого покарання.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 18 червня 2023 року 9-річна Вероніка Богданюк вирушила до своєї сестри й дорогою безслідно зникла. Коли батьки зрозуміли, що дівчинка зникла, її одразу почали шукати. На допомогу прийшли волонтери та місцеві жителі. Увечері її бездиханне тіло знайшли в заростях кущів на березі річки Черемош. Місцеві жителі тоді почали звинувачувати поліцію у злочинній недбалості.

По "Гарячим слідам" вдалося вийти на підозрюваного. Правоохоронці затримали її 34-річного дядька Віталія Михайлюка. Раніше він мав проблеми із законом і перебував на момент скоєння страшного злочину "на контролі".

Було встановлено, що Вероніка вийшла з дому і попрямувала до сестри, а за нею пішов її родич, який гостював у батька дівчинки. Дорогою чоловік, користуючись тим, що дитина його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив Веронику в заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував і задушив. Його затримали за кілька годин.