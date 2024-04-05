Схопив дитину просто на вулиці і затягнув до землянки: на Одещині чоловік зґвалтував хлопчика (фото, відео)

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі

На Одещині чоловік утримував силою та зґвалтував 12-річного хлопчика. Поліцейські затримали підозрюваного, який зараз вже перебуває під вартою.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеські області. Зазначається, що йому загрожує до 10-ти років ув’язнення.

У поліцію, як повідомляється, звернулась мати постраждалого неповнолітнього хлопчика. Підліток довірився їй та розповів про те, що з ним сталося.

"Негайно виїхавши за адресою родини, слідчо-оперативна група встановила, що зловмисник серед дня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство. Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його на сміттєзвалищі на околиці населеного пункту", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 31-річного зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, на підставі достатньої кількості зібраних доказів, повідомили чоловіку про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, що передбачено ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

Ба більше, чоловіка ще перевіряють на причетність до аналогічного злочину, скоєного відносно неповнолітньої дівчинки.

Раніше "Телеграф" писав, що на Буковині батько шістьох неповнолітніх дітей чинив щодо них дії сексуального характеру. Зараз він перебуває під вартою.