П'яний зґвалтував власну доньку: на Тернопільщині покарали горе-батька

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи)

На Тернопільщині засудили місцевого жителя. Його визнали винним у зґвалтуванні своєї неповнолітньої дочки.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, у липні минулого року нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, використав свою перевагу у фізичній силі та зґвалтував свою неповнолітню дочку.

Наступного дня дівчинка розповіла про злочин старшій сестрі. Вона звернулася із заявою до правоохоронців.

Завдяки злагодженій роботі групи прокурорів однієї з окружних та Тернопільської обласної прокуратур, вину чоловіка було доведено в суді. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи).

Після затримання підозрюваного взяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу.

Раніше "Телеграф" писав, що Луганська обласна прокуратура відстояла у Верховному Суді справедливе покарання для ексдепутата Сєвєродонецької міськради, який протягом декількох років розбещував та ґвалтував малолітніх дівчат.