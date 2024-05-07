Зґвалтував та закопав у посадці: на Луганщині росіянин жорстоко вбив 17-річну українку

Тіло знайшли після кількох днів пошуків

На Луганщині росіянин зґвалтував та вбив 17-річну дівчину. Її тіло було виявлено у лісосмузі у селищі Дзержинський.

Злочинець закопав труп і обклав це місце камінням, щоб замаскувати. Про це пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на власні джерела.

"Як стало відомо ASTRA, кілька днів тому в окупованих Ровеньках Луганської області зникла 17-річна місцева мешканка Анастасія В. 4 травня її тіло знайшли у лісосмузі у селищі Дзержинський", — йдеться у повідомленні.

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За підозрою у вбивстві дівчини було затримано 33-річного уродженця Володимирівської області РФ. Він розкрив подробиці злочину.

За словами підозрюваного, спочатку він поглумився над дівчиною в машині, а потім злякався, що його можуть упіймати за це. Тоді він ударив свою жертву ножем у серце.

Тіло підлітка росіянин вивіз у лісосмугу, де закопав та прикрив камінням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Запоріжжі п’яний російський окупант розстріляв мирних жителів і спробував зґвалтувати жінку. Його особу вже було встановлено.