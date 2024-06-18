Тела погибших разбросаны по всей дороге: в России автобус столкнулся с двумя грузовиками (фото, видео)

Обломки авто и тела разбросаны по трассе

Автомобильная авария унесла жизни 8 человек в Рязанской области во вторник, 18 июня. Ужасное ДТП произошло на трассе М-5 в Шиловском районе.

Она привела к полному перекрытию автомобильного движения. Соответствующие видео распространяются в местных телеграмм-каналах.

По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля, микроавтобус "Газель" и внедорожник Land Rover Discovery. В результате мощного удара 8 человек погибли на месте происшествия. На видео видно, что все автомобили получили сильные повреждения. Это свидетельствует о невероятной силе удара. В результате столкновения микроавтобус свалило на бок, джип развернуло посреди дороги.

Кроме того, 13 человек, среди которых 3 детей, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших срочно госпитализировали в Шиловский медицинский центр для предоставления необходимой помощи.

На месте масштабной аварии работают экстренные службы и спасатели. Причины и обстоятельства трагического ДТП выясняются следователями. Федеральная трасса М-5 в районе Шилова Рязанской области полностью перекрыта для движения транспорта.

По предварительной информации, правила дорожного движения нарушил водитель "ГАЗели". Он уехал на встречку. Против водителя уже возбуждено уголовное дело.

Ранее "Телеграф" писал о страшном ДТП во Львове. Столкнулись 2 грузовика. Они смяты наголову.