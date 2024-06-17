Стрелок записал предсмертное видео: появились новые подробности убийства двух стримерш в Виннице

Расследование дела продолжается

Стали известны новые подробности убийства известных украинских стримерш Веры Пантеры и ее подруги Натальи в Виннице. Их убийца записал предсмертное видео.

По данным полиции, 18-летняя Наталья скончалась на месте, а ее подруга, 19-летняя Вера, получила тяжелое ранение в голову, пишет ТСН. Несмотря на это, она смогла позвонить на 103.

Как рассказала спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская, раненая девушка сама вызвала скорую, но не смогла открыть дверь. Потому, по ее словам, полицейским удалось попасть в квартиру только через окно на третьем этаже.

Тяжело раненую Веру доставили в реанимацию. За ее жизнь медики боролись сутки.

Медицинский директор больницы скорой помощи Богдан Трохименко рассказал, что на момент поступления состояние пострадавшей было крайне тяжелым, с нарушением жизненных функций. После операции она находилась в реанимационном отделении, ее состояние оставалось критически тяжелым и впоследствии девушка скончалась.

Как удалось установить правоохранителям, к убийству причастен 23-летний муж Натальи Михаил. По данным следователей, во время семейной ссоры он выхватил оружие и стал стрелять.

Маевская отметила, что после этого парень закрыл квартиру и ушел в безлюдную прибрежную зону. Там он выстрелил себе в голову и умер.

По данным прокуратуры, Михаил был военным и с прошлого года имел статус участника боевых действий. Все это время он воевал на передовой. А накануне приехал в отпуск.

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк подчеркнул, что пистолет, из которого стрелял Михаил, ему не выдавался. Кроме того, по словам Рихлюка, это оружие вообще отсутствует на учете в военной части, где служил парень.

Он также сообщил, что есть предсмертная видеозапись, на которой Михаил признается в убийстве и называет мотивы. Также с ним был пистолет ТТ, которым он совершил данное убийство. В то же время в прокуратуре озвученные на видео мотивы преступления не разглашают.

Соседка погибших Лидия Войтюк рассказала, что слышала в ту ночь ссору. По ее словам, Наталья начала жить здесь недавно, а потом к ней присоединилась подруга.

"Он два года был на нуле и этот пришел в отпуск первый раз и такое случилось. А это его жена взяла подружку, чтобы меньше платить, и так они жили двое", — сообщила соседка.

Напомним, ранее местные СМИ назвали имя убийцы Веры Пантеры и ее подруги Натальи и вероятный мотив преступления. Он два года сражался на фронте.