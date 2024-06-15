Усьому виною ревнощі? ЗМІ розповіли нові деталі та назвали ім’я вбивці двох дівчат у Вінниці (фото та відео)

За даними ЗМІ, хлопець приїхав у відпустку з фронту

Стали відомі деталі моторошної історії у Вінниці — 23-річний хлопець застрелив свою 18-річну дружину та її 19-річну подругу, а потім позбавив життя себе. У місцевих ЗМІ назвали його ім’я та ймовірний мотив убивств.

Журналісти сайту "20 хвилин" за соцмережами вирахували ім’я хлопця, вони стверджують, що це Михайло Мазур. У соціальній мережі Threads в описі можна було дізнатися, що пара побралася 11 вересня 2023 року, а одружилася 23 вересня. Раніше в мережі поширилася інформація, загинули дві стримерки — Віра Пантера та її подруга Наташа, які вели стрими, де сміялися з росіян.

Як розповіли друзі Наталії (дружини Михайла), вона народилася у селі Кукули Вінницької області. Закінчивши школу дівчина переїхала до Тульчина, де знайшла роботу. Про Михайла відомо, що він був родом із Піщанки у Вінницькій області. Як стверджує видання, він два роки воював на фронті. За словами товариша пари, зі слів Наталії, Михайло добивався її два роки.

Наталя

"Вона не хотіла бути з ним, але все ж таки довірилася йому, і вже під час війни вони одружилися... Він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратимів, він дуже міг швидко розсердитися. Сприймав близько до серця все, що про нього погано говорили", — розповів він.

До квартири, де сталося вбивство, Наталя переїхала три місяці тому. Михайла, за словами сусідів, раніше там не бачили. Сусідка розповіла, що вона жила там із подругою.

Подругу Наталії звали Віра. Їй було 19 років, вона народилася у Дніпрі, із багатодітної родини. До Вінниці переїхала до подруги. Обидві дівчини були блогерками, вели стриму в TikTok. Останнє відео Віра опублікувала лише за добу до загибелі.

Віра

За словами знайомих, Михайло приїхав у відпустку і прийшов до дівчат, ймовірно, для того, щоб відмовити дружину від розлучення. Наталя нібито збиралася розійтися із чоловіком.

"Вона хотіла розлучитися з ним. А він казав, що не хоче ні з ким її ділити", — розповіла Марія.

Про ту фатальну ніч розповіла сусідка. За словами жінки, близько третьої ночі вона почула два хлопки у сусідів, незабаром пролунав третій. Прислухавшись, вона помітила голоси, але незабаром стало тихо і жінка вирішила, що все заспокоїлося. Близько 5 години ранку до неї постукали дільничний і два парамедики.

Як пише "20 хвилин", за словами знайомих, Наталя зрадила Михайла, проте попри це він не хотів розлучення. За даними журналістів, на війні чоловік отримав контузію, що могло негативно вплинути на його психічний стан. Друзі загиблих вважають, що найімовірніше пістолет хлопець привіз з фронту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка за вбивство власного брата. Слідчі повідомили йому про підозру.