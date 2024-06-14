Хлопець у Вінниці вбив двох дівчат і наклав на себе руки: загиблі могли бути відомими стрімерками

Інформація про особи вбитих вимагає офіційного підтвердження

У Вінниці 23-річний хлопець вчинив стрілянину. Він застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Сам стрілець після цього наклав на себе руки.

Подробиці інциденту, що трапився 13 червня у спальному районі, розповіли у поліції Вінницької області. Але пізніше у відомстві повідомили, що постраждала померла у лікарні, передає "Суспільне. Вінниця".

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції вранці 13 червня. Незабаром швидку допомогу змогла викликати поранена 19-річна дівчина, але вона не змогла відчинити двері медикам та поліцейським, тому їм довелося влізти до квартири на 3-му поверсі через вікно. За даними правоохоронців, молодий хлопець стріляв у дівчат із пістолета у розпал конфлікту на ґрунті особистих стосунків, а потім втік. У квартирі, крім пораненої дівчини, виявили тіло її подруги — в обох дівчат були вогнепальні поранення. Пізніше на березі річки Південний Буг було виявлено тіло стрільця з вогнепальним пораненням у голову. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Знаряддя злочину – пістолет, гільзи та інші речові докази було вилучено. Поліція порушила кримінальну справу за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). А 14 червня стало відомо, що 19-річна постраждала померла в лікарні, так і не прийшовши до тями.

У мережі стверджують, що йдеться про двох стрімерок — Віру Пантеру та її подругу Наташу, які вели стрими, де сміялися з росіян. У соціальних мережах поширюють жалобні відео з їхніми фото.

У Віри Пантери на сторінці в TikTok 48 тисяч підписників, а у її подруги "Бандерівки" — 13 тисяч підписників. Вони регулярно проводили прямі ефіри на цій платформі, де спілкувалися з росіянами, які підтримують війну в Україні та всіляко з них сміялися.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Росії колишній міліціонер в’їхав у натовп пішоходів. Внаслідок аварії багато людей загинули та отримали травми.